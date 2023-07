WP: Biden hyväksyi kiisteltyjen rypälepommien toimittamisen Ukrainaan

Yhdysvaltain valtiovarainministerin Janet Yellenin mukaan Yhdysvaltojen ja Kiinan talouksien erottaminen toisistaan olisi käytännössä mahdotonta. Yellenin mukaan maailman kahden suurimman talouden erottaminen epävakauttaisi maailmantaloutta, eikä siihen olla pyrkimässä.

- Pyrimme monipuolistamaan, emme erottamaan, Yellen kertoi yhdysvaltalaisyritysten edustajille Pekingissä.

Yellen on Kiinassa torstaista sunnuntaihin kestävällä vierailulla. Hänen on tarkoitus keskustella kiinalaisviranomaisten kanssa maiden välisistä suhteista ja huolenaiheista. Tänään Yellenin on määrä tavata Kiinan pääministeri Li Qiang.

KYSEESSÄ on toinen Yhdysvaltojen ministeritason vierailu Kiinassa sen jälkeen, kun maiden välit kiristyivät alkuvuodesta. Ulkoministeri Antony Blinken vieraili Kiinassa kesäkuussa.

Maailman suurimpien talouksien kahdenvälistä suhdetta on hiertänyt muun muassa Yhdysvaltain ilmatilassa alkuvuodesta ollut Kiinan vakoilupallo, Kiinan ja Taiwanin kiristyneet välit sekä Kiinan välit Ukrainassa sotaa käyvään Venäjään.