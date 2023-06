WP: CIA tiesi Ukrainan armeijan suunnittelevan Nord Stream -putken räjäyttämistä

Kahovkan padon rakenteet heikkenevät entisestään tulevien päivien aikana, mikä aiheuttaa lisää tulvia, arvioi Britannian tiedustelupalvelu. Sen mukaan Kahovkan tekojärven vedenkorkeus oli ennätyksellisen korkealla ennen padon romahdusta, mikä laittoi liikkeelle poikkeuksellisen suuren vesimassan.

Tiedusteluraportin mukaan on hyvin epätodennäköistä, että 120 kilometrin päässä sijaitsevalle Zaporizhzhjan ydinvoimalalle aiheutuisi turvallisuusongelmia padon murtumisen vuoksi.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 07 June 2023.

Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/rwUTq4SxS4

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/13Juyo2ZcR

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 7, 2023