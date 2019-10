WP: Näin Isis-johtaja löydettiin – miestä odottaa nyt 25 miljoonan dollarin palkkio

Britanniassa jatketaan tänään keskustelua ennenaikaisista vaaleista, kun parlamentin ylähuone käsittelee lakiesitystä, jonka mukaan britit käyvät uurnille 12. joulukuuta.

Parlamentin ylähuoneen ei odoteta vastustavan esitystä. Alahuone hyväksyi lakiesityksen myöhään eilen selvin äänin. Päätös uusista vaaleista oli odotettu, sillä työväenpuolueen puheenjohtaja Jeremy Corbyn kertoi jo eilen päivällä, että EU:n päätös lykätä brexitiä riittää täyttämään puolueen vaatimuksen siitä, että sopimuksettoman brexitin riski on torjuttava.

Britannia ei jätä EU:ta lokakuun viimeinen päivä pääministeri Johnsonin monista lupauksista huolimatta, vaan joustava lisäaika on nyt myönnetty tammikuun loppuun.

Esitykseen tehtiin useita muutosehdotuksia. Vaaleihin olisi muun muassa haluttu äänioikeus 16- ja 17-vuotiaille sekä muiden maiden EU-kansalaisille, mutta nämä ehdotukset eivät päässeet läpi puhemiehistön seulasta.

Pääministeri Boris Johnsonin on puolestaan määrä tänään vastata kysymyksiin parlamentin alahuoneessa iltapäivästä Suomen aikaa.

Johnson kertoi Britannian yleisradioyhtiö BBC:lle, että hän odottaa vaaleista ”vaativia”.Samalla hän toivoo, että vaaleilla saadaan ratkaistua parlamentin pattitilanne, joka on estänyt jokaisen EU:n ja Johnsonin neuvotteleman brexit-sopimuksen läpimenon.

– On aika yhdistyä ja saada brexit maaliin. Se on vaativaa, mutta teemme kaikkemme, Johnson sanoi BBC:n mukaan.

Työväenpuolueen puheenjohtajan Corbynin mukaan vaalit antavat taas puolueelle mahdollisuuden tuoda ”radikaaleja” muutoksia. Corbyn viittasi näillä tosin esimerkiksi kouluihin ja poliisiin kohdistuvan rahoituksen lisäämiseen ja rikkaiden korkeimpiin veroihin, ei niinkään brexitiin.

Viisi viikkoa aikaa kampanjoida

Politiikan sekasorto on jatkunut jo neljättä vuotta, mikä painaa myös kansanedustajien harteilla. Liberaalidemokraattien kansanedustaja Heidi Allen kertoi eilen, ettei asetu enää ehdolle, koska on uupunut ilkeyteen ja pelotteluun, josta on tullut osa arkipäivää.

– Kenenkään, missään työssä ei pitäisi joutua kestämään uhkauksia, vihamielisiä sähköposteja, huutamista kadulla, kuunnella kiroilua sosiaalisessa mediassa tai joutua asentamaan kotiin paniikkihälyttimiä, Allen kirjoittaa äänestäjilleen.

”Älä anna Grinchin varastaa jouluasi”

Perinteisesti värikäs brittilehdistö on reagoinut uusiin vaaleihin erityisesti korostamalla niiden järjestämistä lähellä joulua.

– Jingle Polls, kommentoi muun muassa Metro-lehti.

Daily Mirror -lehti taas kuvaa pääministeri Johnsonin kannessaan kalkkunana tekstillä ”On aika täyttää kalkkuna”. Lehti myös toteaa, että äänestäjillä on mahdollisuus ”antaa potkut uhkarohkealle Johnsonille”.

Tabloid-lehti Sun, joka on avoimesti tukenut brexitiä, taas iloitsee kannessaan, että Britannia saa nyt mahdollisesti New Year’s Even (uudenvuodenaatto) sijasta ”New Year’s Leaven” eli uuden vuoden lähdön.

Daily Mail taas kirjoittaa kannessaan ”Älä anna Grinchin varastaa jouluasi”, viitaten Grinch-lastenkirjaan ja -elokuvaan, joka kertoo joulua vihaavasta vihreästä otuksesta.

2 jakoa Facebook Whatsapp