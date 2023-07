WP: Putin vaikutti halvaantuneelta Wagner-kapinan aikana

YK ilmoitti tiistaina aloittaneensa valtavan öljymäärän pumppaamisen pois ruostuvasta supertankkerista Punaisellamerellä. Tankkeri FSO Saferin lastina on yli miljoona barrelia raakaöljyä.

Tankkeri on ollut ankkuroituna 50 kilometrin päässä Jemenin rannikosta 1980-luvulta lähtien.

JÄTTIALUSTA ei ole huollettu sen jälkeen kun sota syttyi kahdeksan vuotta sitten Jemenissä huthikapinallisten ja Saudi-Arabian johtaman liittouman välillä.

- YK on aloittanut operaation purkaakseen maailman suurimman tikittävän aikapommin. Jemenin rannikolla on nyt käynnissä monimutkainen meripelastusoperaatio, sanoi järjestön pääsihteeri Antonio Guterres.

Tankkeri on 47 vuotta vanha ja sen runko on syöpymässä. Siitä on määrä siirtää pois 1,14 miljoonaa barrelia Marib-laadun öljyä. Operaation hinnaksi YK ilmoitti 143 miljoonaa dollaria.

Pahimmillaan öljyn päätyminen mereen aiheuttaisi tuhot, joiden puhdistaminen maksaisi YK:n mukaan noin 20 miljardia dollaria.