WP: Yhdysvalloissa tänä vuonna eniten joukkoampumisia tilastohistorian aikana

New York Times ja Siena College julkaisivat marraskuussa mielipidemittauksen, joka sai kulmakarvat nousemaan Yhdysvalloissa ja myös ulkomailla.

Sen mukaan edellinen presidentti ja republikaanien presidenttiehdokkaaksi pyrkivä Donald Trump on suositumpi kuin istuva presidentti Joe Biden viidessä kuudesta keskeisestä presidentinvaalien vaa’ankieliosavaltiosta. Biden voitti vuoden 2020 vaaleissa kaikki nämä kuusi osavaltiota – Wisconsinin, Michiganin, Pennsylvanian, Georgian, Arizonan ja Nevadan – ja kolmen tai neljän niistä kääntäminen riittäisi Trumpille vaalivoittoon.

Kyselyn mukaan Biden voittaisi nyt vain Wisconsinissa. Jos kyselyn tulos toteutuisi sellaisenaan marraskuussa 2024, Trump palaisi presidentiksi.

Kyselylle antaa painoarvoa se, että Siena Collegen tutkimusinstituutin ja New York Timesin yhdessä tekemät mielipidemittaukset ovat FiveThirtyEightin mukaan olleet viime aikoina Yhdysvaltain täsmällisimpiä gallupeja.

Mutta kuinka paljon kyselyihin ylipäätään kannattaa kiinnittää huomiota, kun presidentinvaaleihin on aikaa lähes vuosi? STT kysyi asiaa Don Levyltä, joka johtaa Siena Collegen tutkimusinstituuttia (SCRI) ja jolla on pitkä kokemus kyselyjen tekemisestä.

LEVY kiinnittää huomion kyselyihin, joita Siena College ja New York Times tekivät syksyllä 2019, vuosi ennen presidentinvaaleja. Siinä vaiheessa ei vielä ollut tiedossa, kenet demokraatit valitsevat Trumpin vastaehdokkaaksi vuonna 2020, joten kyselyssä Trumpin kilpailijaksi oli tarjolla useita ehdokkaita, kuten Biden, Elizabeth Warren ja Bernie Sanders.

- Kun katsoo Bidenin ja Trumpin kannatuslukuja kuudessa vaa’ankieliosavaltiossa lokakuussa 2019, lukemat ovat lähes identtiset vuoden 2020 vaalituloksiin verrattuna, Levy kertoo työhuoneestaan Siena Collegen yliopistokampukselta Loudonvillestä New Yorkista.

- En ole valmis sanomaan että samoin käy nyt, mutta on historiallisia ennakkotapauksia sille, että kyselyt vuotta ennen vaaleja ovat ennustaneet lopputulosta hyvin.

Kyselyjen ennustavuutta parantaa Levyn mukaan se, että noin 80 prosenttia äänestäjistä on jo tässä vaiheessa valintansa tehnyt ja on tiukasti joko Bidenin tai Trumpin takana.

”Mielestäni Bidenin pitäisi olla hyvin huolissaan.”

MITÄ tämän syksyn kyselyistä sitten pitäisi ajatella? Niiden viesti ei Levyn mielestä ole rohkaisevaa kuultavaa presidentti Bidenin kannalta.

- Mielestäni Bidenin pitäisi olla hyvin huolissaan, Levy sanoo.

- On pysäyttävää mitä ihmiset vastasivat, kun kysyimme hänen iästään ja henkisistä kyvyistään.

Sienan kyselyssä vaa’ankieliosavaltioiden äänestäjistä 71 prosenttia oli sitä mieltä, että 81-vuotias Biden on liian vanha toimiakseen tehokkaasti presidentin tehtävissä. 47 prosenttia oli ”vahvasti” tätä mieltä. Äänestäjistä 62 prosenttia puolestaan katsoi, ettei Biden ole henkisesti riittävän skarppi ollakseen tehokas presidentti. Trumpin, 77, kohdalla vastaavat lukemat olivat selvästi alhaisemmat.

Perinteisesti ehkä tärkeimpänä vaaliteemana pidetty talouskaan ei puolla istuvan presidentin asemaa. Vaikka Biden ja hänen tiiminsä korostavat presidentin toimia talouden vahvistamiseksi, tavalliset amerikkalaiset eivät ole talouden tilaan tyytyväisiä.

- Vaikka tilastojen mukaan inflaatio on laantunut, amerikkalaiset kokevat silti että heidän dollarillaan ei saa niin paljon kuin he haluaisivat. Heistä ei tunnu siltä, että Joe Biden olisi parantanut heidän taloudellista tilannettaan, Levy kertoo.

Trump voitti prosentein 59-37, kun äänestäjiltä kysyttiin kumpaan ehdokkaista he luottavat enemmän talouden hoidossa.

- Se on vaikea este ylitettäväksi.

LISÄÄ huolia Bidenille kasaantuu, kun tarkastelee hänen suosiotaan eri äänestäjäryhmissä. Mustat äänestäjät ovat perinteisesti äärimmäisen tärkeä kannattajaryhmä demokraateille ja Bidenille. Ja kyselyt kertovat, että Biden on menettänyt kannatustaan mustien keskuudessa.

- Vuonna 2020 Biden sai noin 90 prosenttia mustien äänistä, ja nyt hän saa kyselyissä noin 70 prosentin kannatuksen. Se on pintapuolisesti edelleen valtava johto, mutta tuollainen kannatuksen sulaminen on huolestuttavaa, Levy sanoo.

Kannatus on rapautunut etenkin nuorempien, alle 45-vuotiaiden mustien keskuudessa.

- Tässä ryhmässä ajatellaan että Biden on liian vanha ja että taloudessa on ongelmia. Toisaalta tässä ryhmässä äänestysprosentti on myös historiallisesti ollut alhainen, Levy kertoo.

Hän arvioi, että monet mustat nuoret saattavat jättää äänestämättä.

- Sen sijaan vanhemmat mustat äänestäjät, etenkin vanhemmat mustat naiset, äänestävät uskomattoman luotettavasti. Ja he äänestävät Bidenia.

Pienikin kannatuksen sulaminen mustien keskuudessa voi silti olla Bidenille kohtalokasta vaa’ankieliosavaltioissa. Esimerkiksi Wisconsinin Milwaukeessa, Detroitin Michiganissa ja Pennsylvanian Philadelphiassa mustat äänestäjät ovat kriittisen tärkeä äänestäjäryhmä demokraateille. Georgian väestöstä kolmasosa on mustia, ja viimeksi Biden voitti osavaltion hyvin täpärästi.

VUOSIEN 2016 ja 2020 vaaleissa gallupien onnistumista kritisoitiin paljon, kun kyselyt ennustivat demokraateille parempaa tulosta kuin mikä vaaleissa toteutui. Sen sijaan vuoden 2022 välivaaleissa ja tänä vuonna pidetyissä täytevaaleissa gallupit ovat olleet erittäin tarkkoja.

Levy myöntää, että vaaleissa, joissa Trump on ollut mukana, on nähty selvä ”Trump-efekti.”

- Analysoimme vuoden 2020 kyselyitämme, ja meillä oli noin 2,5-3 prosenttiyksikön heitto Bidenin suuntaan vaa’ankieliosavaltioissa, Levy kertoo.

Levyn mukaan analyysit paljastivat, että kyselyissä suurin vääristymä syntyi alueilla, joissa Trumpin suosio oli suurinta – esimerkiksi Pennsylvanian maaseudulla.

- Lukumme indikoivat, että Trump voittaisi 65-35, mikä tuntui intuitiivisesti oikealta. Ja sitten hän voittikin 78-22.

Efektin pääasiallisena aiheuttajana on pidetty sitä, että Trump vetää uurnille paljon sellaisia äänestäjiä etenkin valkoisesta työväenluokasta, jotka eivät tavallisesti äänestä. Tällaiset ihmiset ovat myös haluttomampia vastaamaan kyselyihin.

- Olemme tutkineet tätä ilmiötä kysely kyselyltä ja vuosi vuodelta, ja olemme säätäneet painotuksiamme. Olemme valmistautuneet siihen. Trump on silti vähän villi kortti.

LEVY muistuttaa, että tämän hetken ja vaalien välillä ehtii vielä tapahtua todella paljon. Pelissä on paljon muuttujia, yhtenä keskeisimmistä Trumpiin kohdistuvat lukuisat rikossyytteet.

Siena kysyi äänestäjiltä myös sitä, miten Trumpin saama mahdollinen tuomio vaikuttaisi heidän äänestyspäätöksensä.

- Näimme jonkin verran siirtymää. Sen verran moni vaihtoi kantaansa, että siinä hypoteettisessa tilanteessa Biden voittaisi kaikki kuusi vaa’ankieliosavaltiota sen sijaan että Trump voittaisi niistä viisi. Tästäkään emme tiedä varmuudella että niin tapahtuu, mutta ainakin maltilliset äänestäjät vaikuttavan ajattelevan sitä aktiivisesti.

Trumpin voittoa republikaanien helmikuussa alkavissa esivaaleissa on pidetty lähes varmana. Hänen kannatuksensa ensimmäisissä esivaaliosavaltioissa on pyörinyt vakaasti 50 prosentin tienoilla, kun suurimpien haastajien Ron DeSantisin ja Nikki Haleyn kannatus on ollut 10-20 prosenttia. DeSantisin suosio on ollut laskusuunnassa, kun taas Haley on ollut nousukiidossa.

Levy pitää mahdollisena, että Trumpia vastustavat republikaanit ryhmittyvät yhden haastajan taakse, mikä voi vielä muuttaa esivaalikisan dynamiikkaa. Realistisin uhka Trumpin presidenttiehdokkuudelle kuitenkin on rikostuomio ennen kuin ehdokkuus nuijitaan pöytään republikaanien puoluekokouksessa heinäkuussa.

- Tämän hetken ja heinäkuun välillä ehtii tapahtua paljon. Onko Trump suosikki? Kyllä. Voiko Trump päätyä ehdokkaaksi vaikka saisi tuomion? Kyllä. Mutta se ei ole täysin varmaa.

TOINEN arvaamaton tekijä, joka voi vaikuttaa presidenttikisaan, on Robert F. Kennedy Jr.:n ehdokkuus. Murhatun oikeusministeri Robert F. Kennedyn poika ja murhatun presidentti John F. Kennedyn veljenpoika erosi tänä vuonna demokraattipuolueesta ja ilmoittautui presidenttikisaan sitoutumattomana ehdokkaana.

Rokotteiden vastustajana ja ympäristönsuojelijana profiloitunut Kennedy, 69, sai Sienan gallupissa vain hieman Trumpia ja Bidenia alhaisemman kannatuksen, kun hänet lisättiin kyselyyn ehdokkaaksi. Alle 45-vuotiaiden keskuudessa kannatus jakautui käytännössä tasan Trumpin, Bidenin ja Kennedyn kesken.

Levy piti tätä yllättävänä tuloksena, sillä moni oli odottanut, että Kennedyn nimi vetoaisi vanhempiin äänestäjiin, jotka muistavat elävästi hänen isänsä ja setänsä murhat 1960-luvulla.

- Kyselyt eivät tukeneet tätä. Vaikuttaa että Robert F. Kennedy on onnistunut jossain määrin vetoamaan nuorempiin äänestäjiin.

Kennedy näyttää imevän kannatusta sekä demokraateilta että republikaaneilta.

Oikeudenkäyntien ja Kennedyn lisäksi on paljon muitakin muuttujia. Israelin ja Hamasin konflikti, Ukrainan sota, republikaanien hallitseman kongressin edustajainhuoneen kaaos, Bideniin kohdistuva virkarikostutkinta, Levy luettelee.

- Ilmassa on todella paljon palloja.

Anssi Rulamo / STT